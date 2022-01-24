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Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 17 kişi tutuklandı - Son Dakika

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 17 kişi tutuklandı

24.01.2022 12:27

Van'da düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Van'da düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 17'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında geçen hafta 9 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 3'ü Afganistan, 3'ü İran uyruklu 19 organizatör gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Ekipler ??????suça karışanlara 421 bin 876 lira idari para cezası da uyguladı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 17 kişi tutuklandı
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 17 kişi tutuklandı
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 17 kişi tutuklandı

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Göçmen, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 17 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 17 kişi tutuklandı - Son Dakika
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