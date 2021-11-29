Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Van'da düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3'ü yabancı uyruklu 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 22-28 Kasım tarihlerinde il genelinde 8 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 3'ü yabancı uyruklu 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı, ??????suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile organizatörlere 85 bin 104 lira ceza verildi.