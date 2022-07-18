Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

18.07.2022 11:53
Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, il genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 11-17 Temmuz'da gerçekleştirilen 3 operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Son dakika: Van'da 2 organizatör tutuklandı Son dakika: Van'da 2 organizatör tutuklandı
Kaynak: AA

Göçmen, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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