Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 11-17 Temmuz'da gerçekleştirilen 3 operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, il genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

Göçmen, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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