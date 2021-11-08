Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi - Son Dakika

Van'da düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla biri yabancı uyruklu 9 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

1-7 Kasım'da il genelinde 5 operasyon gerçekleştiren ekipler, biri yabancı uyruklu 9 şüpheli hakkında işlem yaptı.

Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile organizatörlere 312 bin 82 lira ceza verildi.