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Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi - Son Dakika

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi

08.11.2021 09:19

Van'da düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla biri yabancı uyruklu 9 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi.

Van'da düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla biri yabancı uyruklu 9 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

1-7 Kasım'da il genelinde 5 operasyon gerçekleştiren ekipler, biri yabancı uyruklu 9 şüpheli hakkında işlem yaptı.

Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile organizatörlere 312 bin 82 lira ceza verildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi

Göçmen, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi - Son Dakika
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