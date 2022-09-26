Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

26.09.2022 09:34

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, geçen hafta gerçekleştirilen 7 ayrı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı, suçta kullanılan araca el konuldu.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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İstanbul Valiliği: Gaziosmanpaşa'da yakalanan 143 kaçak göçmen sınır dışı edilecek İstanbul Valiliği: Gaziosmanpaşa'da yakalanan 143 kaçak göçmen sınır dışı edilecek GAZİOSMANPAŞA'DA 120 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI GAZİOSMANPAŞA'DA 120 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI APART VE OTELLERE BASKINDA 85 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI APART VE OTELLERE BASKINDA 85 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Kaynak: AA

Göçmen, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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