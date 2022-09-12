Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

12.09.2022 15:18

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 5-11 Eylül'de gerçekleştirilen 10 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, suçta kullanılan 3 araca el konuldu.

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Kaynak: AA

Göçmen, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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