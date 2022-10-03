Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

03.10.2022 09:52

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 26 Eylül-2 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen 6 operasyonda, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 17 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, suçta kullanılan araca el konuldu.

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Kaynak: AA

Göçmen, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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