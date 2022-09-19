Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

19.09.2022 10:30
Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, geçen hafta gerçekleştirilen 5 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, suçta kullanılan 2 araca el konuldu.

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Kaynak: AA

Göçmen, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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