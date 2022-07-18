Son dakika haber | VAN'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 2 TUTUKLAMA - Son Dakika
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Son dakika haber | VAN'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 2 TUTUKLAMA

18.07.2022 09:22

Son dakika haberleri: VAN'da, son 1 haftada düzenlenen 3 operasyonda; göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

VAN'da, son 1 haftada düzenlenen 3 operasyonda; göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. 11-17 Temmuz'daki 3 operasyonda, organizatörlük yaptığı gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

POLİS KAMERASI

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-Emniyet binasında çıkartılan organizatörler araca bindirilirken

HABER Behçet DALMAZ VAN, (DHA)-

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | VAN'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 2 TUTUKLAMA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | VAN'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 2 TUTUKLAMA - Son Dakika
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