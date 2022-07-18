İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. 11-17 Temmuz'daki 3 operasyonda, organizatörlük yaptığı gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | VAN'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 2 TUTUKLAMA - Son Dakika

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