Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Van'ın İpekyolu ilçesinde, 2 gün önce göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, MİT Başkanlığı koordinesinde kentte "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanların deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Bahçıvan Mahallesi'nde bir otele düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 otel sahibi ve organizatör olduğu değerlendirilen Afgan uyruklu şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Otel çalışanı 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi'ndeki bir otele 2 gün önce düzenlenen operasyonda 26 Afganistan uyruklu yakalanmış, 4 şüpheli de "göçmen kaçakçılığı" suçundan gözaltına alınmıştı.