Van'da göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama - Son Dakika
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Van'da göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama

20.06.2022 09:59
Van'da göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4'ü, adli kontrolle serbest kaldı; 4'ü ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İpekyolu ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik 13-19 Haziran'da 3 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, organizatör oldukları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 4'ü de serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Göçmen, Güncel, Son Dakika

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