VAN'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 5 TUTUKLAMA - Son Dakika
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VAN'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 5 TUTUKLAMA

11.04.2022 09:15

VAN'da, göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen 5 operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i, tutuklandı.

VAN'da, göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen 5 operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik 4-10 Nisan'da 5 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 8 şüpheli yakalanırken, suçta kullanılan 2 araca da el koyuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

VAN'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 5 TUTUKLAMA
VAN'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 5 TUTUKLAMA
VAN'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 5 TUTUKLAMA

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: VAN'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 5 TUTUKLAMA - Son Dakika
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