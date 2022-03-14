VAN'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 6 TUTUKLAMA - Son Dakika
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VAN'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 6 TUTUKLAMA

14.03.2022 08:51

VAN'da son 1 haftada düzenlenen 6 ayrı operasyonda; göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

VAN'da son 1 haftada düzenlenen 6 ayrı operasyonda; göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. 7 ile 13 Mart tarihleri arasındaki 6 ayrı operasyonda 1'i yabancı uyruklu 7 organizatör gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen organizatörlerden 6'sı tutuklandı, yabancı uyruklu 1 kişi ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bu arada kaçak göçmenler için kullanılan 3 araca da el konuldu.

VAN'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 6 TUTUKLAMA
VAN'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 6 TUTUKLAMA
VAN'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 6 TUTUKLAMA

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Emniyet Müdürlüğü, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 6 TUTUKLAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: VAN'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 6 TUTUKLAMA - Son Dakika
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