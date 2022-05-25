VAN'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 7 GÖZALTI - Son Dakika
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VAN'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 7 GÖZALTI

25.05.2022 09:47

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 organizatör ile yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 6 kaçak göçmen yakalandı.

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 organizatör ile yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 6 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İpekyolu ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, organizatör oldukları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı. Organizatörlerle birlikte yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 6 göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

VAN'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 7 GÖZALTI
VAN'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 7 GÖZALTI
VAN'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 7 GÖZALTI
VAN'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 7 GÖZALTI

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Van'da göçmen kaçakçısı 7 organizatör yakalandı Van'da göçmen kaçakçısı 7 organizatör yakalandı Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 8 kişi tutuklandı Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 8 kişi tutuklandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel VAN'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 7 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: VAN'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 7 GÖZALTI - Son Dakika
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