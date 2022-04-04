VAN'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 7 TUTUKLAMA - Son Dakika
Üye Girişi

VAN'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 7 TUTUKLAMA

04.04.2022 10:11

VAN'da göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen 8 ayrı operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

VAN'da göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen 8 ayrı operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik 28 Mart ile 3 Nisan tarihleri arasında 8 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı, suçta kullanılan 4 araca da el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı.

VAN'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 7 TUTUKLAMA
VAN'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 7 TUTUKLAMA
VAN'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 7 TUTUKLAMA

YORUMLAR
500
Van'da göçmen kaçakçılığına 7 tutuklama Van'da göçmen kaçakçılığına 7 tutuklama Didim'de 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisine tutuklama Didim'de 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisine tutuklama

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 7 TUTUKLAMA - Son Dakika


Son Dakika
11:16 9 yıl hapse mahkum edilen Rus oligark Khodorkovsky'den Putin açıklaması: Ukrayna'dan sonra Estonya, Letonya ve Litvanya'yı işgal edebilir
11:15 Hollanda Milli Takımını yıkan haber! Geceleri takımından gizli hastaneye gitti, kanser olduğunu öğrendi
11:12 Ümit Özdağ'ın tepki gösterdiği "Arapça yazılarla" ilgili Kocaeli Büyükşehir'den açıklama geldi
11:12 Şarkıcı Nez kıyafetinin azizliğine uğradı! Sahnede iç çamaşırı gözüktü
11:08 Saadet Partisi ile AK Parti arasında "Erbakan yaşasaydı" polemiği sürüyor: Sizin döneminizde ev hapsinde yaşadı!
11:04 4 Mart'ta gram altının fiyatı 912 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:57 20 gündür elektrikleri kesik olan Suruçlular isyan etti: Çamaşırı elimizde yıkayıp, suyu tulumbayla çekiyoruz
10:51 Hakem Zorbay Küçük, Trabzonspor-Beşiktaş maçı sonrası kızağa çekiliyor
10:38 Nisan ayı kira artış oranı belli oldu: Yüzde 29,88
10:37 Türk Polis Teşkilatı, 177. yılını özel hazırlanan tanıtım filmiyle kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 11:25:14. #1.12#
SON DAKİKA: VAN'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 7 TUTUKLAMA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement