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VAN'DA, GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 9 GÖZALTI - Son Dakika

VAN'DA, GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 9 GÖZALTI

08.11.2021 08:54

VAN'da, polis ekipleri tarafından son bir haftada düzenenen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 1'i yabancı uyruklu 9 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

VAN'da, polis ekipleri tarafından son bir haftada düzenenen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 1'i yabancı uyruklu 9 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti' yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı 1-7 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, organizatörlerin kullandıkları ev ve otellere operasyon düzenlendi. 5 ayrı operasyonda, 1'i yabancı uyruklu 9 organizatör yakalanarak gözaltına alındı. Ev, otel sahipleri ile organizatörlere 312 bin 82 TL idari para cezası uygulandı.

VAN'DA, GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 9 GÖZALTI
VAN'DA, GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 9 GÖZALTI

Göçmen, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN'DA, GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 9 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: VAN'DA, GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 9 GÖZALTI - Son Dakika
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