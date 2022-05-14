Van'da göçmen kaçakçılığını organize eden 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Van'da göçmen kaçakçılığını organize eden 2 zanlı tutuklandı

14.05.2022 15:02
Van'da göçmen kaçakçılığını organize eden 2 zanlı tutuklandı

Van'da düzensiz göçmenlerin batı illerine sevklerini sağladığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

Van'da düzensiz göçmenlerin batı illerine sevklerini sağladığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçları ile mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan çalışmalarda, göçmenleri İran sınırlarından yasa dışı şekilde Van'a getirdikten sonra tekneler vasıtasıyla Bitlis'in Adilcevaz- Tatvan hattını kullanan, batı illerine sevklerini sağlayan ve göçmen kaçakçılığı olaylarını yüksek meblağlar karşılığında üst seviyede organize eden M.A. ile R.A, il merkezinde gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlılar tutuklandı.

Van'da göçmen kaçakçılığını organize eden 2 zanlı tutuklandı
Van'da göçmen kaçakçılığını organize eden 2 zanlı tutuklandı

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Adilcevaz, Bitlis, Tatvan, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Van'da göçmen kaçakçılığını organize eden 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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