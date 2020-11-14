Van'da göçmen kaçakçılığıyla mücadele sürüyor - Son Dakika

Van'da göçmen kaçakçılığıyla mücadele sürüyor
14.11.2020 12:37
VAN'da son bir yılda sürdürülen çalışmalar kapsamında, 248 göçmen kaçakçısı tutuklandı.
VAN'da son bir yılda sürdürülen çalışmalar kapsamında, 248 göçmen kaçakçısı tutuklandı. 192 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İnsan kaçakçılarının transit geçiş noktası olarak kullandığı Van'da jandarma ve polis ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor. İran sınırının yanı sıra şehir merkezinde veya yol kontrollerinde yakalanan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim ediliyor. Son yıllarda güzergah olarak Van Gölü'nü de kullanmaya başlayan kaçak göçmenler bazen umuda çıktıkları yolda hayatını kaybediyor.
Van ve ilçelerinde 18 Eylül
2019 ile 18 Eylül 2020 tarihleri arasında sürdürülen çalışmalar kapsamında, 248 göçmen kaçakçısı tutuklandı, 192 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Van
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