Van'da göçmen kaçakçısı 7 organizatör yakalandı - Son Dakika
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Van'da göçmen kaçakçısı 7 organizatör yakalandı

25.05.2022 08:15

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda göçmen kaçakçısı 7 organizatör yakalandı.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda göçmen kaçakçısı 7 organizatör yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz İpekyolu ilçesinde Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önce organizatör olarak aranması olan aynı ikametteki 7 şahsa yönelik operasyon yapıldı. Bahse konu 7 organizatör ile birlikte yurda yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edilen 6 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Göçmen şahıslar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecektir. Olayla ilgili 7 organizatör hakkında adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

Van'da göçmen kaçakçısı 7 organizatör yakalandı
Van'da göçmen kaçakçısı 7 organizatör yakalandı
Van'da göçmen kaçakçısı 7 organizatör yakalandı
Van'da göçmen kaçakçısı 7 organizatör yakalandı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da göçmen kaçakçısı 7 organizatör yakalandı - Son Dakika


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