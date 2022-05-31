VAN'DA GÖÇMEN KAÇAKLIĞINA SUÇÜSTÜ: 1 TUTUKLAMA

VAN'ın Çaldıran ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaparken suçüstü yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin Ağrı'dan gelerek Van'da göçmen kaçakçılığı yapacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, önceki gün Çaldıran ilçesinde D.B. ile M.B.'yi suçüstü yakaladı. Afganistan uyruklu 15 kaçak göçmeni sevk ve organize ettikleri belirlenen şüphelilerden D.B., adliyeye sevk edildi. D.B., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. M.B.'nin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Kaçak göçmenler de işlemlerin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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Gülay KUYUCU/ VAN, (DHA)-