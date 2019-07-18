Son Dakika Haberleri: Van'da göçmenleri taşıyan minibüs devrildi
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Van'da göçmenleri taşıyan minibüs devrildi

2 saat önce

Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi, ölü ve yaralılar olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Van'da göçmenleri taşıyan minibüs devrildi, System.String[]
Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi, ölü ve yaralılar olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Van, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:37 
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