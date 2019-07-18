Van'da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: En az 15 ölü
27 dakika önce
Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre en az 15 kişinin hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.
Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre en az 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.
Van-Özalp kara yolu İpekyolu ilçesi Erçek Mahallesi yakınlarında, sürücüsü belirlenemeyen minibüs kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:52
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