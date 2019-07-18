Son Dakika Haberleri: Van'da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: En az 15 ölü
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Van'da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: En az 15 ölü

27 dakika önce

Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre en az 15 kişinin hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

Van'da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: En az 15 ölü, System.String[]
Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre en az 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

Van-Özalp kara yolu İpekyolu ilçesi Erçek Mahallesi yakınlarında, sürücüsü belirlenemeyen minibüs kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi sevk edildi.
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Van, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:52 
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