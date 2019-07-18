Van'da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: En az 15 ölü

Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre en az 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.Van-Özalp kara yolu İpekyolu ilçesi Erçek Mahallesi yakınlarında, sürücüsü belirlenemeyen minibüs kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi sevk edildi.