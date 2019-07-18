Van'da göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 15 ölü, 49 yaralı
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Van'ın İpekyolu ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu sürücüyle birlikte 15 kişi hayatını kaybederken, 49 kişi de yaralandı.
Van Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:43 Kaynak: İHA
'ın İpekyolu
ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu sürücüyle birlikte 15 kişi hayatını kaybederken, 49 kişi de yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde ilçenin Ilıkaynak Mahallesi yolunda meydana geldi. Sürücüyle birlikte içerisinde 64 kişinin bulunduğu 76 AAC 296 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak takla attı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD
, UMKE ile 112 Acil Servis
ekipleri sevk edildi. Kırsal alanda etrafa savrulan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kazada sürücüyle birlikte 15 kişi hayatını kaybederken, 49 kişi de yaralandı. - VAN
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