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Van'da göçmenlerin barındığı şok evler yıktırıldı - Son Dakika

Van'da göçmenlerin barındığı şok evler yıktırıldı

08.02.2022 21:33
Van'da göçmenlerin barındığı şok evler yıktırıldı

Van Emniyet Müdürlüğü, İran sınırını aşarak Türkiye'ye yasadışı yollardan giren düzensiz göçmenler için kent merkezinde başlattığı operasyonlar kapsamında 6 şok ev başarıyla yıktırıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü, İran sınırını aşarak Türkiye'ye yasadışı yollardan giren düzensiz göçmenler için kent merkezinde başlattığı operasyonlar kapsamında 6 şok ev başarıyla yıktırıldı.

Van'da göçmen kaçakçılarının faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla operasyonlar düzenleyen polis ekipleri, bugün "şok ev" diye tabir edilen 6 metruk yapıyı yıktırdı. Van İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı göçmen kaçakçılığıyla mücadele ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı farklı mahallelerde daha önce kaçak göçmenlerin barındığı metruk evlerin olduğu ihbarı üzerine bir operasyon düzenledi. Ekiplerce tespit edilen ve ilçenin farklı noktalarında yer alan 6 metruk ev tek tek yıktırıldı.

Şok ev dakikalar içerisinde yıktırıldı

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele ekiplerinin gözetiminde Van Büyükşehir Belediyesinin yardımıyla tespit edilen şok evler iş makineleriyle yıktırıldı. İlk yıkım ilçeye bağlı Yeni Mahalle'deki Son Durak Çıkmaz Sokak'ta bulunan ve kime ait olduğu tespit edilemeyen betonarme evde gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi almasıyla belediye görevlileri tarafından yıkım işlemi başarıyla gerçekleştirdi.

Öte yandan, emniyet ve jandarma ekiplerince 2021 yılında kaçak göçmenlerin barındığı 153 şok evin yıktırıldığı belirtildi. - VAN

Van'da göçmenlerin barındığı şok evler yıktırıldı
Van'da göçmenlerin barındığı şok evler yıktırıldı
Van'da göçmenlerin barındığı şok evler yıktırıldı
Van'da göçmenlerin barındığı şok evler yıktırıldı
Van'da göçmenlerin barındığı şok evler yıktırıldı
Van'da göçmenlerin barındığı şok evler yıktırıldı
Van'da göçmenlerin barındığı şok evler yıktırıldı
Van'da göçmenlerin barındığı şok evler yıktırıldı
Van'da göçmenlerin barındığı şok evler yıktırıldı
Van'da göçmenlerin barındığı şok evler yıktırıldı

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Van Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, İran, Van, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da göçmenlerin barındığı şok evler yıktırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da göçmenlerin barındığı şok evler yıktırıldı - Son Dakika
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