Göçmenlerin geçici barınağı 'şok ev' yıktırıldı - Son Dakika
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Göçmenlerin geçici barınağı 'şok ev' yıktırıldı

07.06.2022 13:42

Göçmenlerin geçici barınağı 'şok ev' yıktırıldı Van Emniyet Müdürlüğü, Türkiye'ye yasadışı yollardan giren düzensiz göçmenler için kent merkezinde başlattığı operasyonlar çerçevesinde 'şok ev' olarak tabir edilen metruk yapıyı yıktırdı.

Göçmenlerin geçici barınağı 'şok ev' yıktırıldı

VAN - Van Emniyet Müdürlüğü, Türkiye'ye yasadışı yollardan giren düzensiz göçmenler için kent merkezinde başlattığı operasyonlar çerçevesinde 'şok ev' olarak tabir edilen metruk yapıyı yıktırdı.

Van'da göçmen kaçakçılarının faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla operasyonlar düzenleyen polis ekipleri, bugün "şok ev" diye tabir edilen metruk yapıları yıktırdı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi kırsalında daha önce kaçak göçmenlerin barındığı metruk evlerin olduğu ihbarı üzerine bir operasyon düzenledi.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele ekiplerinin gözetiminde Van Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Belediyesinin yardımıyla tespit edilen şok evler iş makineleriyle yıktırıldı.

Göçmenlerin geçici barınağı 'şok ev' yıktırıldı
Göçmenlerin geçici barınağı 'şok ev' yıktırıldı
Göçmenlerin geçici barınağı 'şok ev' yıktırıldı
Göçmenlerin geçici barınağı 'şok ev' yıktırıldı
Göçmenlerin geçici barınağı 'şok ev' yıktırıldı
Göçmenlerin geçici barınağı 'şok ev' yıktırıldı
Göçmenlerin geçici barınağı 'şok ev' yıktırıldı
Göçmenlerin geçici barınağı 'şok ev' yıktırıldı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Göçmenlerin geçici barınağı 'şok ev' yıktırıldı - Son Dakika

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