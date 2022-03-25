Van'da göçmenlerin kaldığı 'şok ev' yıktırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da göçmenlerin kaldığı 'şok ev' yıktırıldı

25.03.2022 14:51
Van'da göçmenlerin kaldığı 'şok ev' yıktırıldı

Van Emniyet Müdürlüğü İran sınırını aşarak Türkiye'ye yasadışı yollardan giren düzensiz göçmenler için kent merkezinde başlattığı operasyonlar çerçevesinde 'şok ev' olarak tabir edilen metruk yapıyı yıktırdı.

Van Emniyet Müdürlüğü İran sınırını aşarak Türkiye'ye yasadışı yollardan giren düzensiz göçmenler için kent merkezinde başlattığı operasyonlar çerçevesinde 'şok ev' olarak tabir edilen metruk yapıyı yıktırdı.

Van'da göçmen kaçakçılarının faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla operasyonlar düzenleyen polis ekipleri, bugün "şok ev" diye tabir edilen metruk yapıları yıktırdı. Van İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı göçmen kaçakçılığıyla mücadele ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı farklı mahallelerde daha önce kaçak göçmenlerin barındığı metruk evlerin olduğu ihbarı üzerine bir operasyon düzenledi.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele ekiplerinin gözetiminde Van Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Belediyesinin yardımıyla tespit edilen şok evler iş makineleriyle yıktırıldı. Bugünkü yıkım ilçeye bağlı Hacıbekir Mahallesi'ndeki Bağlan Sokak'ta bulunan ve kime ait olduğu tespit edilemeyen evde gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi almasıyla belediye görevlileri tarafından yıkım işlemi başarıyla tamamlandı.

Öte yandan, emniyet ve jandarma ekiplerince geçtiğimiz 2021 yılında kaçak göçmenlerin barındığı 153 şok evin yıktırıldığı kaydedildi. - VAN

Van'da göçmenlerin kaldığı 'şok ev' yıktırıldı
Van'da göçmenlerin kaldığı 'şok ev' yıktırıldı
Van'da göçmenlerin kaldığı 'şok ev' yıktırıldı
Van'da göçmenlerin kaldığı 'şok ev' yıktırıldı

YORUMLAR
500
İranlı genç sporcu olimpiyat şampiyonluğu hayali için Manisa'ya yerleşti İranlı genç sporcu olimpiyat şampiyonluğu hayali için Manisa'ya yerleşti Van Ekonomi Konseyi: 'Yeşil alanlara ihtiyaç var' Van Ekonomi Konseyi: 'Yeşil alanlara ihtiyaç var'

Van Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, İran, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da göçmenlerin kaldığı 'şok ev' yıktırıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:53 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batılılar Rusya'ya topyekun savaş ilan etti, amaçları bizi boğmak!
14:52 Ünlü şarkıcı Rober Hatemo'nun babası yaşamını yitirdi
14:49 Roman Abramovich kesenin ağzını açtı! Göztepe pazarlığında konuşulan rakam çok astronomik!
14:43 Ekrem İmamoğlu, suikast mektubu hakkında konuştu: Belediyeye 80 müfettiş gönderenleri bu konuya ilgi göstermeye davet ediyorum
14:36 Görüntüler Mariupol'de vurulan bir sığınaktan! İnsanlar korku içinde sonlarını bekliyor
14:25 Erdoğan'dan İsrail'le enerji işbirliği çıkışı: "Bu da nereden çıktı?" diyeceksiniz
14:19 Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Kadro dışı bırakılan Mesut Özil'den ilk açıklama: Haberim yoktu, antrenmana gelme dediler
14:08 Bomba iddia: Buket Aydın, oyuncu Demet Özdemir'in eski sevgilisi Yaman Taciroğlu ile yeni aşka yelken açtı!
13:46 Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz'ı yalnız bırakmadı! Maçın ardından gelen eleştirilere gönderme yaptı
13:44 Kayseri'de tezgaha geçip pastırma kesen Akşener, gelen soruya verdiği cevapla herkesi güldürdü: Uyanık seni
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 15:00:24. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da göçmenlerin kaldığı 'şok ev' yıktırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement