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VALİ BİLMEZ: GÖÇMENLERLE İLGİLİ PAYLAŞILAN VİDEOLAR REKLAM ARACI OLARAK KULLANILIYOR - Son Dakika

VALİ BİLMEZ: GÖÇMENLERLE İLGİLİ PAYLAŞILAN VİDEOLAR REKLAM ARACI OLARAK KULLANILIYOR

13.08.2021 17:00

VAN'da, Vali Mehmet Emin Bilmez başkanlığında ilgili kurumların katılımıyla 'İl Göç Kurulu Toplantısı' yapıldı.

VAN'da, Vali Mehmet Emin Bilmez başkanlığında ilgili kurumların katılımıyla 'İl Göç Kurulu Toplantısı' yapıldı. Toplantıda konuşan Vali Bilmez, "Göçmenlerle ilgili sosyal medyada sıkça paylaşılan videoların bir nedeni; uluslararası şebekenin Afganistan'dan Avrupa'ya kadar adam götürmekte sıkıntı çektiğini, bunu bir reklam aracı olarak kullandıklarını değerlendiriyoruz" dedi. Bilmez ayrıca "Sosyal medyada 'Metro Turizm'in Van'dan düzensiz göçmenler aldığına dair bir görüntü var. Doğrudur. Patnos'taki arama noktasında durdurularak hem o göçmenler yakalandı, hem adli hem de idari işlem yapıldı. Organizatör olan kişi de gözaltına alındı" açıklamasında bulundu.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığında, valiliğin Ali Paşa Toplantı Salonu'nda 'İl Göç Kurulu Toplantısı' yapıldı. Toplantıya Vali Yardımcısı Meral Uçar Arpa, İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan, Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Jandarma Asayiş Kolordu Komutan Yardımcısı Albay Yavuz Selim Kapancı, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Bülent Mercimek, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van YYÜ Edebiyat Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. Orhan Deniz ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Bilmez, Afganistan'da yaşanan süreçle birlikte Türkiye'de ve dünyada göçmenlerin ciddi gündem olduğunu söyledi. Bilmez, şöyle konuştu:

"İlimizdeki düzensiz göçmenlerle mücadelede gerekli koordinasyonu yapmak, yapılan çalışmaları değerlendirmek, yeni yapılacak çalışmalarda kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak üzere bu toplantımızı gerçekleştirmekteyiz. Son dönemde özellikle Afganistan'da yaşanan süreçle birlikte düzensiz göçmen hem ülkemizde hem dünyada ciddi gündem teşkil etmekte. Bildiğiniz gibi 2019 ve öncesi ilimizin her tarafında göçmen görme imkanı vardı ama 2019 Temmuz ayından bu yana çok ciddi bir mücadele verilmekte ve bugün alınan tedbirler sayesinde şehir merkezi, organize sanayi ve otogarda düzensiz göçmen bulmak artık mümkün değil ama sınırlarda ciddi önlemler alınmakta. Zaman Zaman 'şok ev' tabir ettiğimiz evlerde barındırılan, peyderpey getirilip de göçmenlerin tutulduğu metruk yapılar veyahut da bu amaçla arazide şehir merkezine yakın bölgede yapılan denetimler herhangi bir hareketliliğin olmadığını görüyoruz. Sınır hattında 44 karakol, 9 taburla faaliyetler sürdürülürken, geçen seneden bu yana 76 tane yeni kule yapıldı. Eski jandarmadan kalma 35 yaşam kulesi, 22 tane de normal kule hepsini hayata geçirdiler ve son bu Afganistan'daki olaylardan sonra da Kara Kuvvetleri 2 tane keşif birliği, 2 tane de komando birliğini takviye olarak gönderdi. 2019'dan bu yana jandarma birimlerimiz 2'nci hatta devriye gezmekteydi, nöbet tutmaktaydı korucularla karma ama geçen sene emniyete bağlı özel harekat, Saray bölgesinde desteğe geldi ama bu sene emniyet teşkilatımızdan, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 35 tim 50 zırhlı araçla 750 personel sınır hattına takviye olarak bölgede görev yapıyor. Bunların büyük bir kısmı sınır hattında kurulan karakolların içine kurulan konteynerlerde kalarak görevini ifa etmekte."

O GÖRÜNTÜLERE ADLİ VE İDARİ İŞLEM

Sınırdaki jandarma ekiplerine dışarıdan takviye geldiğini anlatan Vali Bilmez, şunları söyledi:

"3 takviyeli bölük, 1 de komanda taburu sınır hattında görev yapan jandarmaya destek olarak ilimize geldi. En son İçişleri Bakanı'mızın ilimizi ziyaretinde sınır hattındaki köylerde ve sınır hattında görev yapmak üzere 500 korucu kadrosu da ilimize tahsis edildi. Bunlar da ilana çıkıldı, alım işlemleri devam etmektedir. Ayrıca bu göçmenlerin kullanabildiği araçlarla tali yollarda jandarma birliklerimiz tarafından düzenli olarak nöbet tutulmakta. Hatta bazı yollarda fiziki engellerle kapatıldı. Onun için de bu sefer daha başka yolları zorlamaya başladılar. Hem kuzeye hem güneye doğru bir kayma var. Onun için diğer komşu illerimizle de koordinasyon içinde gerekli tedbirleri birlikte planlamaktayız. Bugün bir sosyal medya görüntüsünde 'Metro Turizm'de Van'dan düzensiz göçmenler aldığına dair bir görüntü var. Doğrudur. Van'dan batıya giden bir araçta 7 tane düzensiz göçmen aldığı tespit edilmesi üzerine Van ve Ağrı güvenlik birimleri koordineli bir şekilde Patnos'taki arama noktasında araba durdurularak hem o göçmenler yakalanmış hem adli hem de idari işlem yapıldı. Organizatör olan kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Yani bölgede güvenlik güçlerimiz hem sınır birlikleriyle hem kendi aralarında en üst düzeyde koordinasyon içinde ve burada da bütün teknolojilerden yararlanmakta. Göçmen kaçakçılığında İHA ve SİHA'lardan da ciddi anlamda yararlanılmakta. Alınan bilgiler görüntüler birbirleriyle paylaşılmakta. Son zamanda bu videoların çokça sosyal medyalarda paylaşılmasını bir nedeni de bu uluslararası şebekenin Afganistan'dan Avrupa'ya kadar adam götürmekte sıkıntı çektiğini, bunun bir reklam aracı olarak kullandıklarını değerlendiriyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız da devam etmekte. İnşallah çalışmalarımız olgunlaştıkça onları sayın başsavcımızın koordinesinde inşallah onlarda sizlerle paylaşılacak."

VALİ BİLMEZ: GÖÇMENLERLE İLGİLİ PAYLAŞILAN VİDEOLAR REKLAM ARACI OLARAK KULLANILIYOR
VALİ BİLMEZ: GÖÇMENLERLE İLGİLİ PAYLAŞILAN VİDEOLAR REKLAM ARACI OLARAK KULLANILIYOR
VALİ BİLMEZ: GÖÇMENLERLE İLGİLİ PAYLAŞILAN VİDEOLAR REKLAM ARACI OLARAK KULLANILIYOR
VALİ BİLMEZ: GÖÇMENLERLE İLGİLİ PAYLAŞILAN VİDEOLAR REKLAM ARACI OLARAK KULLANILIYOR
VALİ BİLMEZ: GÖÇMENLERLE İLGİLİ PAYLAŞILAN VİDEOLAR REKLAM ARACI OLARAK KULLANILIYOR
VALİ BİLMEZ: GÖÇMENLERLE İLGİLİ PAYLAŞILAN VİDEOLAR REKLAM ARACI OLARAK KULLANILIYOR
VALİ BİLMEZ: GÖÇMENLERLE İLGİLİ PAYLAŞILAN VİDEOLAR REKLAM ARACI OLARAK KULLANILIYOR
VALİ BİLMEZ: GÖÇMENLERLE İLGİLİ PAYLAŞILAN VİDEOLAR REKLAM ARACI OLARAK KULLANILIYOR
VALİ BİLMEZ: GÖÇMENLERLE İLGİLİ PAYLAŞILAN VİDEOLAR REKLAM ARACI OLARAK KULLANILIYOR

Emin Bilmez, Afganistan, Jandarma, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VALİ BİLMEZ: GÖÇMENLERLE İLGİLİ PAYLAŞILAN VİDEOLAR REKLAM ARACI OLARAK KULLANILIYOR - Son Dakika


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