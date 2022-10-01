VAN'DA GÖKYÜZÜ, ÇOCUKLARIN UÇURDUĞU UÇURTMALARLA RENKLENDİ - Son Dakika
Üye Girişi

VAN'DA GÖKYÜZÜ, ÇOCUKLARIN UÇURDUĞU UÇURTMALARLA RENKLENDİ

01.10.2022 18:11

VAN Büyükşehir Belediyesi ve Van Valiliği organizasyonu ile 1 Ekim Dünya Çocuk Günü'nde Uçurtma Şenliği düzenlendi.

VAN Büyükşehir Belediyesi ve Van Valiliği organizasyonu ile 1 Ekim Dünya Çocuk Günü'nde Uçurtma Şenliği düzenlendi. Etkinliğe katılan çocukların, gökyüzündeki uçurtmaları renkli görüntüler oluşturdu.

1 Ekim Dünya Çocuk Günü'nde düzenlenen Uçurtma Şenliği, Van Kalesi Hüsrev Paşa Camii yanında ki alanda yapıldı. Uçurtma Sanatçısı Zahit Mungan'ında katıldığı etkinlikte çocukların gökyüzüne bıraktığı uçurtmalar renkli görüntüler oluşturdu. Özellikle çizgi film karakterleri ile oluşturulan uçurtmalar ise büyük ilgi gördü. Çocuklar uçurtma uçurmanın keyfini yaşarken, ailelerde güzel havanın tadını çıkardı. Binin üzerinde uçurtmanın dağıtıldığı etkinlikte uçurtma alamadığı için üzülen bazı çocuklar ise etkinlik alanına gelen Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı ile birlikte uçurtma uçurdu. Çocuklarla yakından ilgilenen Vali Balcı, bugün bu alana çocuklar mutlu olsun gülsün diye geldiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi'nin birlikte organize ettiği uçurtma etkinliğinde bir araya geldik. Buradaki temel gayemiz çocukları bir araya getirmek. Çocuklar mutlu olsun, gülsün diye bunu yapıyoruz. Panayır havası gibi oldu. Aileler içinde güzel bir gün oldu. Emeği geçen bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah çocukların bedensel ruhsal gelişim için, devletimizin, milletimizin bütün imkanlarının, potansiyelini kullanacağız. Kullanmaya da devam ediyoruz" Çocuklarıyla birlikte uçurma etkinliğine katılan Ercan Berki, "Güzel bir etkinlik oldu, çocuklar eğlendiler. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi. Ekinliğe katılan 7 yaşındaki Zerya Berki ise "Ailemle birlikte buraya geldim. Uçurtma şenliğinde uçurtmamı uçurdum. Uçurtmam en yükseklere doğru gitti. Çok eğlendik" dedi. (DHA)

YORUMLAR
500
Van Ticaret Borsası Başkanı Süer 93 oyla yeniden başkan seçildi Van Ticaret Borsası Başkanı Süer 93 oyla yeniden başkan seçildi Çocukların uçurduğu uçurtmalar Van'ın semalarını renklendirdi Çocukların uçurduğu uçurtmalar Van'ın semalarını renklendirdi
Kaynak: DHA

Dünya Çocuk Günü, Uçurtma Şenliği, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel VAN'DA GÖKYÜZÜ, ÇOCUKLARIN UÇURDUĞU UÇURTMALARLA RENKLENDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:47 Messi'nin frikikten attığı gol herkesin beğenisini toplarken, reklam panolarında çıkan yazı şaşkınlık yarattı!
23:10 Okan Buruk, Adana Demir karşılaşmasından sonra tüm takımların ortak problemini dile getirdi: Zorlanıyorsunuz
23:03 Pençe-Kilit'ten yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü
22:41 İl jandarma komutanı Amedspor'a yönelik sözleri sebebiyle tepki toplamıştı! Özür dilemek zorunda kaldı
22:38 İlhak kararının ardından batılı ülkelerin yeni yaptırımlarına Rusya'dan karşı hamle: Dost olmayan ülkelere kara yolu geçişi kapatıldı
22:05 Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşması golsüz bitti!
21:35 Inter, sahasında Roma'ya 2-1 mağlup oldu! Milli futbolcuların performansı beğeni topladı
21:12 Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim! İşte Ekim ayında fiyatı düşen ürünler
21:01 Meclis Başkanı Şentop'tan erken seçim açıklaması: Seçimlerin öne alınması için iki yol var
21:01 Mersin'de polisevine saldıran teröristler, Suriye'den Türkiye'ye paramotorla gelmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 00:06:44. #1.12#
SON DAKİKA: VAN'DA GÖKYÜZÜ, ÇOCUKLARIN UÇURDUĞU UÇURTMALARLA RENKLENDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement