VAN'DA GÖKYÜZÜ, ÇOCUKLARIN UÇURDUĞU UÇURTMALARLA RENKLENDİ

VAN Büyükşehir Belediyesi ve Van Valiliği organizasyonu ile 1 Ekim Dünya Çocuk Günü'nde Uçurtma Şenliği düzenlendi. Etkinliğe katılan çocukların, gökyüzündeki uçurtmaları renkli görüntüler oluşturdu.

1 Ekim Dünya Çocuk Günü'nde düzenlenen Uçurtma Şenliği, Van Kalesi Hüsrev Paşa Camii yanında ki alanda yapıldı. Uçurtma Sanatçısı Zahit Mungan'ında katıldığı etkinlikte çocukların gökyüzüne bıraktığı uçurtmalar renkli görüntüler oluşturdu. Özellikle çizgi film karakterleri ile oluşturulan uçurtmalar ise büyük ilgi gördü. Çocuklar uçurtma uçurmanın keyfini yaşarken, ailelerde güzel havanın tadını çıkardı. Binin üzerinde uçurtmanın dağıtıldığı etkinlikte uçurtma alamadığı için üzülen bazı çocuklar ise etkinlik alanına gelen Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı ile birlikte uçurtma uçurdu. Çocuklarla yakından ilgilenen Vali Balcı, bugün bu alana çocuklar mutlu olsun gülsün diye geldiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi'nin birlikte organize ettiği uçurtma etkinliğinde bir araya geldik. Buradaki temel gayemiz çocukları bir araya getirmek. Çocuklar mutlu olsun, gülsün diye bunu yapıyoruz. Panayır havası gibi oldu. Aileler içinde güzel bir gün oldu. Emeği geçen bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah çocukların bedensel ruhsal gelişim için, devletimizin, milletimizin bütün imkanlarının, potansiyelini kullanacağız. Kullanmaya da devam ediyoruz" Çocuklarıyla birlikte uçurma etkinliğine katılan Ercan Berki, "Güzel bir etkinlik oldu, çocuklar eğlendiler. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi. Ekinliğe katılan 7 yaşındaki Zerya Berki ise "Ailemle birlikte buraya geldim. Uçurtma şenliğinde uçurtmamı uçurdum. Uçurtmam en yükseklere doğru gitti. Çok eğlendik" dedi. (DHA)