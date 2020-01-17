Van'da 'Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri' programı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da 'Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri' programı - Son Dakika

Van'da 'Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri' programı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in katılımıyla gerçekleştirilen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programının dördüncüsü gerçekleştirildi.

Van'da 'Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri' programı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in katılımıyla gerçekleştirilen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programının dördüncüsü gerçekleştirildi.


Gönül Elçileri Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Kadın ve Aile Merkezinde düzenlenen programa kadınlar yoğun ilgi gösterdi.


Program öncesi İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi Eğitmeni Buket Demircan, ocak ayının rahim ağzı (Serviks) kanseri farkındalık ayı olması nedeniyle katılımcıları bilgilendirdi. Daha sonra Aile Danışmanı Dr. Zübeyde Tezcan tarafından da meme kanseri ve erken teşhisi konusunda çeşitli bilgiler verildi.


Programın ardından kadınlarla sohbette bir araya gelen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, her cuma düzenledikleri "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programının önemine değindi. Meral Bilmez, programa katılan kadınlarla tek tek ilgilenerek, çocuklarla da bolca vakit geçirdi.


Bu hafta dördüncüsü gerçekleştirilen programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ'ın eşi Reyhan Karabağ, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Selma Biçek, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Büşra Tapan Soğanda ve Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde ikamet eden kadınlar katıldı. - VAN

Emin Bilmez, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:16 Kaynak: İHA
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