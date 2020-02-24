Van'da gönüllü gençler, sokak hayvanları ve kuşlar için doğaya yiyecek bıraktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da gönüllü gençler, sokak hayvanları ve kuşlar için doğaya yiyecek bıraktı - Son Dakika

Van'da gönüllü gençler, sokak hayvanları ve kuşlar için doğaya yiyecek bıraktı

7 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları ve kuşlar için doğaya yiyecek bırakıldı.

Van'da gönüllü gençler, sokak hayvanları ve kuşlar için doğaya yiyecek bıraktı, System.String[]

Van'ın Erciş ilçesinde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları ve kuşlar için doğaya yiyecek bırakıldı.

Gençlik liderleri ve gönüllü gençler, kar ve soğuk havanın etkili olduğu ilçede yaban hayvanlarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda lokantalardan topladıkları atık yiyecekleri Deli Çay'ın yakınına bırakan gençler, kuşlar için de pet bardaklara yem doldurarak ağaçlara astı.

Gönüllülerden Cansu Güzel, lokanta ve benzeri işletmelerden topladıkları atık yiyecekleri yaban hayvanları için söz konusu bölgeye bıraktıklarını söyledi.

Pet bardaklara buğday doldurup ağaçlara astıklarını anlatan Güzel, kış boyunca projeyi sürdüreceklerini, lokantaların da bu çalışmaya destek verdiğini belirtti.

Erciş, Çay, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Van'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
İran'da meydana gelen iki büyük deprem sonrası Özpınar Mahallesi'nde sağlam ev kalmadı Koronavirüs nedeniyle Türkiye-İran arasındaki tren seferleri durduruldu 8 kişinin hayatını kaybettiği deprem bölgesi havadan görüntülendi

Son Dakika Haberleri
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı
16:41 Arda Kural: Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı
16:41 Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani'yi canlandıracak
16:15 Ezgi ve Elif birbirine düştü!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 18:34:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da gönüllü gençler, sokak hayvanları ve kuşlar için doğaya yiyecek bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]