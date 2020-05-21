Van'da görevden uzaklaştırılan HDP'li meclis üyesine hapis cezası - Son Dakika

Mahkeme heyeti, savunmaları dinledikten sonra sanık Örenci'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

İddianamedeki suçlamaları kabul etmeyen sanık ve avukatı beraat talebinde bulundu.

Sanık Örenci, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, Özalp ilçesinde yasal dayanağı olmamasına rağmen belediyede "eş başkanlık" unvanını kullandığı, terörle iltisaklı kişileri işe aldığı ve teröristlere destek sağladığı iddiasıyla yargılanan Örenci hakkındaki davanın karar duruşması, Van 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Van 'ın HDP'li Özalp Belediye Meclis Üyesi Dilan Örenci'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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