Van'da Göreve Giderken Kaza Yapan Polis Memuru Hayatını Kaybetti (2)
1 saat önce
VALİLİKTEN AÇIKLAMAVan Valiliği'nden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şubesi'nde görev yapan polis memuru Uğur Sarıkaya'nın (31), özel aracıyla görev yeri Gürpınar ilçesine giderken aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA Van Valiliği
'nden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şubesi'nde görev yapan polis memuru Uğur Sarıkaya
'nın (31), özel aracıyla görev yeri Gürpınar
ilçesine giderken aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Van Jandarma
Asayiş Kolordo Komutanlığı Helikopter
Filo Komutanlığı'nda Sarıkaya için düzenlenen törene, Vali Vekili Sinan Aslan
'ın yanı sıra, Van milletvekilleri Abdulahat Arvas
ve Osman Nuri Gülaçar
, Vali Yardımcısı İbrahim Civelek
, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat
Ekici, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Naci Akkaş, kaymakam ve belediye başkan vekilleri, askeri erkan, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldı. Sarıkaya'nın cenazesi düzenlenen törenin ardından uçakla memleketi Kütahya
'ya uğurlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:00 Kaynak: DHA
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