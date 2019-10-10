Son Dakika Haberleri: Van'da gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasak
Son Dakika Güncel Van'da gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasak

Van'da gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasak

1 saat önce

VAN Valiliği, kentte açık alanlarda düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma ve benzeri her türlü eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Van'da gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasak, System.String[]

VAN Valiliği, kentte açık alanlarda düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma ve benzeri her türlü eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Van Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 11 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere 25 Ekim de dahil olmak üzere 15 gün boyunca Van ili sınırlarında açık alanlarda düzenlenecek olan her türlü gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma ve benzeri etkinliklerin yasaklandığı bildirildi. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 11 Ekim 2019 tarihinden geçerli 25 Ekim 2019 tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süre ile Van İli coğrafi sınırları içerisinde, açık alanlarda düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma ve benzeri her türlü eylem ve etkinlikler yasaklanmıştır."


Van Valiliği, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:55 Kaynak: DHA
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