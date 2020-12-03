Van'da gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı - Son Dakika

Van'da gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı

03.12.2020 15:57
Van'da gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı, System.String[]

Van'da, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Van'da, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçilmesinin planlandığı belirtildi.

Kararla, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin, genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının engellenmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, il coğrafi sınırları içerisinde 5 Aralık'tan geçerli, 19 Aralık da dahil olmak üzere 15 gün süreyle Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları, kanunun ilgili maddesine istinaden yasaklanmıştır."

Açıklamada, kentte düzenlenecek basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılmasının ise mülki idare amirinin iznine bağlandığı bildirildi.???????

Oturma Eylemi, Miting, Aralık, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı - Son Dakika


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