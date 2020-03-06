Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici süreyle yasak getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici süreyle yasak getirildi - Son Dakika

Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici süreyle yasak getirildi

6 saat önce

Van'da, yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant açma gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici süreyle yasak getirildi, System.String[]

Van'da, yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant açma gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.


Valilikten yapılan açıklamada, Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ve saldırı olaylarının önüne geçilmesinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 9 Mart'tan geçerli, 23 Mart da dahil olmak üzere 15 gün süreyle il sınırları içerisinde açık alanlarda düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması yasaklandı."

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:30 Kaynak: AA
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