Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici süreyle yasak - Son Dakika
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Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici süreyle yasak

6 saat önce

Van'da, yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant açma gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici süreyle yasak, System.String[]

Van'da, yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant açma gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Van'ın coğrafi sınırları içindeki açık alanlarda, 24 Mart'tan geçerli 15 gün süreyle gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması gibi etkinliklerin yasaklandığı duyuruldu.

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:16 Kaynak: AA

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