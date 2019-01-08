Van'da Gösteri ve Yürüyüşlere Geçici Yasak

Van
Valiliğince, Fransa
'da öldürülen PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ölüm yıl dönümünü bahane edilerek yürüyüş, basın açıklaması şeklinde anma ve protesto eylemleri yarın yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu etkinliklerin, terör örgütleri ve marjinal gruplarca kargaşa ortamı oluşturmak amacıyla hedef olarak seçilebileceği ve toplumsal barışı zedeleyebilecek provokatif eylemlere tevessül edilebileceği, ayrıca 31 Mart 2019 Pazar günü ülke genelinde yapılacak Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimleri öncesi seçim ortamının da hassasiyetinin korunmasının amaçlandığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu eylemlerin konusu ve içeriği itibariyle kamu düzeni ve güvenliğine olumsuz etki edebilecek, toplumun refah, huzur ve mutluluğu ile bağdaşmayacak nitelikte, ayrıca terör örgütlerinin karşıt görüşlü kişi ve gruplara yönelik canlı bomba, suikast, silahlı saldırı ve benzeri eylemlerin yapılabileceği göz önünde bulunduğunda, genel sağlığı veya başkalarının hak ve özgürlüklerini ciddi şekilde bozacak olaylara sebebiyet verilebileceği, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçların işlenerek halk üzerinde infiale sebep olabileceğine dair açık ve yakın tehlike olduğu değerlendirmektedir. Bu itibarla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C Maddesinde ön görülen sınırlandırma ve yasaklama şartları açıkça oluştuğundan, yukarıda sayılan gerekçeler doğrultusunda milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 09.01.2019 Çarşamba
günü İlimiz merkez ve İlçelerimizde bu içerikle açık alanlarda düzenlenecek tüm toplantı ve toplanmalar ile etkinlikler yasaklanmıştır."