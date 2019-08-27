Son Dakika Haberleri: Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
Son Dakika Güncel Haber

Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

1 saat önce

Van'da, 30 gün süreyle her türlü yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak, System.String[]

Van'da, 30 gün süreyle her türlü yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte oluşabilecek saldırı olaylarının önüne geçmek için birtakım önlemler alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 27 Ağustos'tan geçerli, 25 Eylül de dahil olmak üzere 30 gün süreyle Van ili sınırları içerisinde, açık alanlarda düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma gibi her türlü eylem ve etkinlikler yasaklandı."

Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pitbull'un kediyi parçaladığı anlar kamerada
CHP'li Veli Ağbaba, saldırının kendisine yönelik olmadığını açıkladı Kadıköy'ü tırtıllar bastı! Vatandaş önlem alınmasını istedi CHP ilçe başkanının "HDP kardeş partimizdir" açıklaması tepki gördü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 01:00:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]