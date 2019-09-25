Son Dakika Haberleri: Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
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Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

1 saat önce

Van Valiliği; gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak, System.String[]

Van Valiliği; gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Anayasa'da ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ve saldırı olaylarının önüne geçilmesinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 26 Eylül'den geçerli 10 Ekim de dahil olmak üzere 15 gün süre ile Van ili coğrafi sınırları içerisinde, açık alanlarda düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma gibi her türlü eylem ve etkinlikler yasaklanmıştır."

Van Valiliği, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:46 Kaynak: AA
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