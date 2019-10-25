Son Dakika Haberleri: Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
Son Dakika Güncel Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

8 dakika önce

Van'da, 15 gün süreyle yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant açma gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak, System.String[]

Van'da, 15 gün süreyle yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant açma gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.


Valilikten yapılan açıklamada, olası olumsuzlukların önüne geçilmesi için bir takım önlemler alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını, doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 26 Ekim'den geçerli, 9 Kasım da dahil olmak üzere 15 gün süreyle Van ili sınırları içerisinde, açık alanlarda düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma gibi her türlü eylem ve etkinlikler yasaklandı."

Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:42 Kaynak: AA
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