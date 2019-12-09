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Van'da gösteri, yürüyüş ve oturma eylemi yasaklandı
6 saat önce
Van'da yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant açma gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.
Van'da yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant açma gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, olası olumsuzlukların önüne geçilmesi için birtakım önlemler alındığı belirtildi. Açıklamada 10 Aralık ile 24 Aralık tarihleri arası yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant açmanın yasaklandığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:59
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