Van'da gösteri, yürüyüş ve oturma eylemi yasaklandı

Van'da yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant açma gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, olası olumsuzlukların önüne geçilmesi için birtakım önlemler alındığı belirtildi. Açıklamada 10 Aralık ile 24 Aralık tarihleri arası yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant açmanın yasaklandığı bildirildi.