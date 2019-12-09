Son Dakika Haberleri: Van'da gösteri, yürüyüş ve oturma eylemi yasaklandı
Son Dakika Dünya Van'da gösteri, yürüyüş ve oturma eylemi yasaklandı - Son Dakika Dünya

Van'da gösteri, yürüyüş ve oturma eylemi yasaklandı

6 saat önce

Van'da yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant açma gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Van'da gösteri, yürüyüş ve oturma eylemi yasaklandı, System.String[]

Van'da yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant açma gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.


Valilikten yapılan açıklamada, olası olumsuzlukların önüne geçilmesi için birtakım önlemler alındığı belirtildi. Açıklamada 10 Aralık ile 24 Aralık tarihleri arası yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant açmanın yasaklandığı bildirildi.

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Aralık, Van, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:59 
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