Van'da gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı - Son Dakika

VAN Valiliği'nce gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarına, güvenlik gerekçesiyle yarından itibaren 15 gün süreyle yasak getirildi.

Valilikten bugün yapılan açıklamada, yaşanması muhtemel olayların önüne geçmek, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 15-29 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak olan her türlü gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, çadır kurma, oturma eylemi gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi: