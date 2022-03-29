Van'da '15 günlük' yasaklama - Son Dakika
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Van'da '15 günlük' yasaklama

29.03.2022 15:52
Van'da '15 günlük' yasaklama

Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 15 gün süreyle yasaklandı.

Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 15 gün süreyle yasaklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile Van ili coğrafi sınırları içerisinde 30/03/2022 tarihinden geçerli 13/04/2022 tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süre ile; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2911 Sayılı Kanunun ilgili hükümlerine istinaden yasaklanmıştır. İlimizde düzenlenecek olan basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması, 5442 sayılı İl idaresi Kanununun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında mülki idare amirinin iznine bağlanmıştır" denildi. - VAN

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Saldırı, Milli, Terör, Van, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da '15 günlük' yasaklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da '15 günlük' yasaklama - Son Dakika
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