Son Dakika Haberleri: Van'da gözaltına alınan 20 şüpheli adliyede
Son Dakika Güncel Van'da gözaltına alınan 20 şüpheli adliyede

Van'da gözaltına alınan 20 şüpheli adliyede

1 saat önce

Van'da gözaltına alınan 20 şüpheli adliyedeVan'da rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Van'da gözaltına alınan 20 şüpheli adliyede

Van'da rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Van Valiliği'nce yürütülen adli soruşturma kapsamında rüşvet almak, rüşvet vermek ve aracılık etmek suçlarını işledikleri tespit edilen 20 şüpheliye yönelik önceki gün operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan operasyonlarda; Van Büyükşehir Belediyesi'nde 2, Van Su ve Kanalizasyon Genel Müdürülüğü'nde (VASKİ) 1, SGK İl Müdürlüğü'nde 1 olmak üzere 4 kamu görevlisinin de aralarında bulunduğu toplam 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Van'da gözaltına alınan 20 şüpheli adliyede

Van Valiliği, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:35 Kaynak: DHA
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