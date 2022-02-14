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Van'da gözaltına alınan 47 şüpheliden 25'i tutuklandı - Son Dakika

Van'da gözaltına alınan 47 şüpheliden 25'i tutuklandı

14.02.2022 09:30
Van'da gözaltına alınan 47 şüpheliden 25'i tutuklandı

Van'da polis ekiplerine yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 47 kişi yakalandı, 25'i tutuklandı.

Van'da polis ekiplerine yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 47 kişi yakalandı, 25'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, bir hafta içinde şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda 40 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 55 yıl hapis cezası bulunan 23 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.

Operasyonlarda tabanca, bıçak, drone, kablo ve bir miktar fişek ele geçirildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Polis, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da gözaltına alınan 47 şüpheliden 25'i tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da gözaltına alınan 47 şüpheliden 25'i tutuklandı - Son Dakika
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