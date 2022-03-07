Van'da gümrük kaçağı 100 tüfek ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da gümrük kaçağı 100 tüfek ele geçirildi

07.03.2022 09:19
Van'da gümrük kaçağı 100 tüfek ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı 100 av tüfeği ele geçirildi, 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı 100 av tüfeği ele geçirildi, 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ürünlerin ticaretini yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen hafta yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı 100 av tüfeği, tabanca, 21 fişek, 4 pasaport, kamera ve dijital malzeme ele geçirildi.

Ekiplerce 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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Av Tüfeği, Polis, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da gümrük kaçağı 100 tüfek ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da gümrük kaçağı 100 tüfek ele geçirildi - Son Dakika
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