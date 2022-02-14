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Van'da gümrük kaçağı 42 tüfek ile 119 tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Van'da gümrük kaçağı 42 tüfek ile 119 tabanca ele geçirildi

14.02.2022 14:03
Van'da gümrük kaçağı 42 tüfek ile 119 tabanca ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı 42 havalı tüfek ile 119 havalı tabanca ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı 42 havalı tüfek ile 119 havalı tabanca ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, 11 Şubat günü saat 14.30 sıralarında ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ekiplerince arama tarama faaliyeti yürütüldüğü belirtildi.

Çalışmalar sırasında kaçakçılık yaptıkları anlaşılan 4 şüphelinin 5 at ile yakalandığı kaydedilen açıklamada, "Atların üzerinde ve yol güzergahında 42 havalı tüfek ve 119 havalı tabanca ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Van'da gümrük kaçağı 42 tüfek ile 119 tabanca ele geçirildi
Van'da gümrük kaçağı 42 tüfek ile 119 tabanca ele geçirildi
Van'da gümrük kaçağı 42 tüfek ile 119 tabanca ele geçirildi
Van'da gümrük kaçağı 42 tüfek ile 119 tabanca ele geçirildi

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İl Jandarma Komutanlığı, Başkale, Silah, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da gümrük kaçağı 42 tüfek ile 119 tabanca ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da gümrük kaçağı 42 tüfek ile 119 tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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