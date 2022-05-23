Van'da gümrük kaçağı akaryakıt ve çeşitli ürünler ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da gümrük kaçağı akaryakıt ve çeşitli ürünler ele geçirildi

23.05.2022 10:03
Van'da gümrük kaçağı akaryakıt ve çeşitli ürünler ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı akaryakıt, alkol, ilaç ve tütün ürünleri ele geçirildi, 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı akaryakıt, alkol, ilaç ve tütün ürünleri ele geçirildi, 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ürünlerin ticaretini yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen hafta yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı 14 ton 400 litre akaryakıt, 21 litre alkol, 665 ilaç, 3 bin 843 sigara, 44 kilogram tütün, 25 bin 500 filtre, 37 bin 600 makaron ele geçirildi.

Ekiplerce 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'da gümrük kaçağı akaryakıt ve çeşitli ürünler ele geçirildi - Son Dakika


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