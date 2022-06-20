Van'da gümrük kaçağı akaryakıt ve çeşitli ürünler ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da gümrük kaçağı akaryakıt ve çeşitli ürünler ele geçirildi

20.06.2022 10:46
Van'da gümrük kaçağı akaryakıt ve çeşitli ürünler ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı akaryakıt ve tütün ürünleri ele geçirildi, 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı akaryakıt ve tütün ürünleri ele geçirildi, 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ürünlerin ticaretini yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen hafta yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı 200 litre akaryakıt, 5 bin 256 sigara, 26 kilogram tütün, 56 cep telefonu, 14 bin 200 filtre, bin 600 makaron ele geçirildi.

Ekiplerce 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da gümrük kaçağı akaryakıt ve çeşitli ürünler ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da gümrük kaçağı akaryakıt ve çeşitli ürünler ele geçirildi - Son Dakika
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