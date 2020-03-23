Van'da gümrük kaçağı bin 500 tıbbi maske ele geçirildi - Son Dakika

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Van'da gümrük kaçağı bin 500 tıbbi maske ele geçirildi
12 dakika önce
Van'ın Edremit ilçesinde kamyonette gümrük kaçağı bin 500 tıbbi maske ile 130 paket sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Van'ın Edremit ilçesinde kamyonette gümrük kaçağı bin 500 tıbbi maske ile 130 paket sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurubaş Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.
Aramada aracın bagajında poşetler içerisinde gümrük kaçağı bin 500 tıbbi maske ve 130 paket sigara bulundu.
Sürücü E.Ö. ekiplerce gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:36 Kaynak: AA
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